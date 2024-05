EUROPEE: FOLLA A TERAMO PER I CANDIDATI DEL PD ANTONIO DECARO E MANOLA DI PASQUALE

TERAMO – Tanta partecipazione oggi pomeriggio in piazza Martiri della Libertà a Teramo per i comizi elettorali di Manola Di Pasquale ed Antonio Decaro, entrambi candidati nella lista del PD (circoscrizione meridionale) alle prossime elezioni europee.

Ad aprire l’ evento, moderato dalla coordinatrice comunale del PD Pamela Roncone, sono stati il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, ed il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto. Manola Di Pasquale, unica abruzzese candidata nella lista del PD, nel suo intervento ha insistito sulla centralità dei diritti e delle libertà delle persone “oggi minacciati da venti di destra che in Italia e in Europa purtroppo soffiano forte e vanno fermati”, ha detto l’avvocata teramana.

“I diritti che abbiamo oggi non sono scontati e non sono per sempre: c’è chi li minaccia e le forze progressiste sono chiamate in Europa a tutelarli ed anzi rafforzarli”, ha detto Di Pasquale, “Il PD ha come priorità proprio questo impegno: costruire una Europa sempre più forte, solidale, giusta. Salute, ambiente, salario minimo europeo, parità di genere: su questi temi siamo in prima linea. Ma in Europa vogliamo portare anche la voce dei territori: io ed il sindaco Decaro sapremo farlo”, ha concluso la candidata PD invitando i cittadini al voto.

Il sindaco di Bari Decaro ha chiuso l’ appuntamento parlando delle criticità del Sud, di come il Meridione sia stato “tradito” negli anni da chi ha governato lasciando questa parte d’Italia indietro. Decaro ha richiamato la necessità di unità, criticando fortemente l’autonomia differenziata e invocando una Europa più forte, solida e unita.