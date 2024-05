EUROPEE: FOLLA ALL’INCONTRO ELETTORALE DI D’AMBROSIO (FDI) ORGANIZZATO A CASALBORDINO

CASALBORDINO – Una sala stracolma di sostenitori, per accogliere e presentare il candidato abruzzese alle Europee dell’8-9 giugno e lanciare «assieme» la sfida verso Bruxelles. Ha risposto così, con un vero e proprio bagno di folla, la comunità di Casalbordino (Chieti) all’incontro elettorale con Nicola D’Ambrosio, organizzato dal vicesindaco Carla Zinni, nella serata di ieri lunedì 20 maggio.

All’appuntamento, che D’Ambrosio definisce «un importante momento di confronto e partecipazione politica» oltre a Carla Zinni sono intervenuti anche il consigliere regionale Francesco Prospero e il sen. Etel Sigismondi, coordinatore regionale del partito. Al centro dell’incontro, gli argomenti più attuali nel dibattito pubblico in vista delle Europee.

Dai grandi temi (indipendenza energetica, sviluppo industriale, gestione dei flussi migratori, difesa comune), alle tematiche più «identitarie» per il territorio regionale abruzzese, quali mare e agricoltura: «vogliamo tutelare le nostre imprese balneari, la nautica, la cantieristica e il turismo marittimo, promuovendone lo sviluppo sostenibile e attraendo investimenti. E poi basta vessare i nostri agricoltori: non sono un problema bensì una risorsa. Siamo gli unici in questi anni ad aver difeso la categoria e i loro prodotti che sono eccellenza e Made in Italy. Le eco-follie del Green Deal, poi, frutto essenzialmente di un ambientalismo ideologico, hanno spesso generato solo ulteriori oneri nei confronti di privati cittadini, lavoratori e imprenditori. All’Europa va cambiato radicalmente paradigma: non un gigante burocratico che vessa in modo dirigista i cittadini, bensì un gigante politico in grado di rispondere da sola alle crisi internazionali», ha spiegato il 33enne candidato di FdI, che è anche Presidente Nazionale di Azione Universitaria, durante il suo intervento.

«Davanti al vostro entusiasmo abbiamo raccontato la nostra idea di Europa. Per realizzarla non serve altro che il vostro aiuto, il sostegno della nostra gente. Andiamo avanti, insieme, per portare per la prima volta con una elezione diretta, la voce d’Abruzzo a Bruxelles. Un’opportunità unica che non possiamo lasciarci sfuggire!», ha poi chiuso D’Ambrosio lanciando il suo appello al voto.