EUROPEE: FORZA ITALIA E NOI MODERATI VERSO ACCORDO, TAJANI “NON E’ SOLO ALLEANZA ELETTORALE”

ROMA – Si va verso la chiusura dell’accordo tra Forza Italia e Noi Moderati per la corsa alle Europee di giugno. I due partiti del resto sono entrambi appartenenti alla famiglia dei popolari europei.

Forza Italia, che alle regionali ha preso un buon 13,4%, alle europee nella circoscrizione Sud, schiera la teramana Antonella Ballone, attualmente Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso e l’imprenditore aquilano Eliseo Iannini. Alle regionali Noi moderati ha preso quasi il 2,7%.

Ha annunciato il leader nazionale di Noi Moderati, l’ex ministro Maurizio Lupi: “Siamo in dirittura d’arrivo e martedì (domani per chi legge, ndr) dovremmo chiudere l’accordo per rafforzare la famiglia dei popolari europei”, ha annunciato “Manca qualche piccolo dettaglio sul simbolo perché deve essere chiaro che Noi Moderati non si scioglierà in Forza Italia”.

Ha confermato il presidente di Fi, Antonio Tajani: “siamo in dirittura d’arrivo, credo che in settimana potremmo annunciare questo accordo che non è solo elettorale ma è un accordo che punta a rinforzare l’anima popolare del nostro Paese”. E ha poi aggiunto: “ho detto al Congresso che Forza Italia deve rappresentare la forza che apre le proprie porte e allarga i propri confini. Ci sono stati sindaci civici che hanno annunciato che voteranno per Forza Italia, a cominciare da Scajola, Brugnaro, il sindaco di Arezzo, il sindaco di Fiumicino”.