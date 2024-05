EUROPEE: GRECO (FDI), “DISTRETTI ECONOMICI E TRANSIZIONE SOSTENIBILE PER CRESCITA NOSTRE IMPRESE”

VASTO – “Le elezioni europee rappresentano un momento cruciale per definire il corso futuro dell’Unione Europea e per determinare le politiche che influenzeranno le vite dei cittadini europei nei prossimi anni. È essenziale che ci prepariamo adeguatamente, affrontando con determinazione le sfide che ci attendono e sfruttando le opportunità che il futuro ci offre”.

Così Giovanna Greco, commercialista di Vasto, originaria del Molise, candidata alle elezioni Europee nella Circoscrizione Sud in quota Fratelli d’Italia.

La candidatura di Greco, neofita della politica, è arrivata a sorpresa, preferita alla cardiologa aquilana Elisabetta De Blasis, per volontà dei vertici nazionali del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, eletta proprio in Abruzzo. Un nome, quello di Greco, che potrebbe far scattare la rete dell’Ordine dei commercialisti, in quanto molto vicina al presidente dell’Ordine dei commercialisti italiani, Elbano De Nuccio, nonché al capogruppo del presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Walter Rizzetto, e al ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone.

“Professionalità, passione, determinazione e umiltà sono le leve attraverso le quali mi piace porre la mia attività al servizio di tutti i cittadini, i colleghi ed il mondo imprenditoriale – spiega Greco – Come libera professionista, ho avuto l’opportunità di comprendere appieno le sfide e le opportunità che il nostro sistema economico presenta. Rappresentiamo una risorsa preziosa per il nostro continente, con la nostra expertise e la nostra capacità di fornire soluzioni innovative alle sfide economiche che ci troviamo ad affrontare”.

“Una delle chiavi per il rilancio dell’economia europea risiede nei distretti economici, che rappresentano un modello di successo per le piccole e medie imprese – sottolinea – Questi distretti, con la loro concentrazione di imprese specializzate in settori specifici, favoriscono la collaborazione e lo scambio di conoscenze, contribuendo così alla crescita economica e all’innovazione. È essenziale difendere e valorizzare le specificità delle PMI, non solo in Italia ma anche a livello europeo, e per farlo dobbiamo promuovere politiche volte a sostenere la loro transizione ecologica e digitale”.

“Proprio in questo contesto – aggiunge – , propongo l’adozione di piani di incentivi e il supporto fiscale mirato per le imprese che abbracciano la sostenibilità ambientale e l’innovazione digitale. Questi strumenti possono giocare un ruolo cruciale nel facilitare la transizione delle imprese verso un modello più eco-sostenibile e orientato al futuro. Tuttavia, affrontare le sfide della transizione ecologica non è compito solo delle imprese, ma richiede un impegno concreto e coordinato a livello europeo. Le piccole e medie imprese devono essere incentivate e sostenute in questo processo, poiché rappresentano il cuore pulsante dell’economia europea. Dobbiamo anche affrontare la frammentazione fiscale all’interno dell’Unione Europea, e in questo senso i professionisti economici possono offrire un contributo significativo, lavorando per armonizzare le politiche fiscali e promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri”.

“Non ultimo, in questo momento l’Europa sta decidendo relativamente alla normativa sul merito creditizio e sulla crisi economica. Ambedue sono argomenti che impatteranno con forza sia sui consumatori che sulle imprese. Sarà importante, quindi, essere presenti con la professionalità che un commercialista possiede, perché l’Italia non diventi il fanalino di coda nelle decisioni inerenti all’erogazione del credito bancario e le politiche di risanamento delle imprese e dei consumatori. Ma le sfide che ci attendono non si limitano al settore economico. L’Europa deve affrontare anche questioni cruciali come la migrazione, la sicurezza, la salute pubblica e la giustizia sociale. In un mondo sempre più interconnesso, dobbiamo lavorare insieme per affrontare queste sfide in modo efficace e solidale, proteggendo i nostri valori fondamentali di democrazia, libertà e diritti umani”.

“In conclusione, invito a guardare al futuro con ottimismo e determinazione. L’Europa ha tutte le risorse necessarie per affrontare le sfide che ci attendono, ma dobbiamo agire con determinazione e unità. Insieme possiamo costruire un Europa più forte, più competitiva e più sostenibile per le generazioni future”, conclude Greco.