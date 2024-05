EUROPEE: IANNINI A BENEVENTO CON UNINDUSTRIA, “SERVE PROGETTO SULLE INFRASTRUTTURE NEL MEZZOGIORNO”

BENEVENTO – BENEVENTO – “Il Mezzogiorno ha bisogno con urgenza di infrastrutture capaci di attrarre imprenditori volenterosi. Ma per raggiungere questo obiettivo occorre un’organica ed equilibrata azione sinergica tra gli imprenditori stessi, i tecnici e i funzionari pubblici nelle stanze dove si prendono le decisioni importanti”.

Così l’architetto aquilano Eliseo Iannini, candidato alle Europee di giugno con Forza Italia nella circoscrizione Meridionale, ieri nella sede di Unimpresa IrpiniaSannio, a Benevento, in Campania, nell’ambito di un incontro sul tema _Sviluppo territoriale e il ruolo delle piccole imprese del Mezzogiorno_. All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici dell’Associazione Unimpresa, imprenditori, esponenti della società civile e rappresentanti dell’area moderata e centrista. “Il ruolo delle imprese è quello di creare un reale e duraturo sviluppo dei territori”, ha aggiunto l’imprenditore, che è componente dell’Associazione costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila, “La ricchezza di un luogo e il benessere della popolazione passano necessariamente dagli investimenti delle imprese. E’ questo l’unico modo possibile per innescare un positivo processo di cambiamento per le aree interne del nostro Mezzogiorno”.

Nella sua agenda, Iannini ha posto particolare attenzione ai finanziamenti comunitari, il tallone d’Achille di tutte le Regioni della circoscrizione Meridionale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania. “L’Europa con le numerose ed efficaci finestre aperte sugli investimenti materiali e immateriali ci potrà consentire di accedere a significative risorse economiche da spendere sui nostri territori”, ha argomentato il candidato. “Questo è l’unico modo affinché possa invertirsi un processo di preoccupante deriva produttiva. Insieme a voi – e che possa partire proprio da questa città, Benevento, dalla storia millenaria e dal prestigio da tutti riconosciuto – vorrei proporre il lancio di un grande progetto sulle infrastrutture produttive nel Mezzogiorno. Un progetto che, come imprese e rappresentanti delle categorie produttive, potremmo sottoporre all’attenzione dell’intera opinione pubblica nazionale, oltre che alle istituzioni europee e italiane”.

Ignazio Catauro, presidente di Unimpresa IrpiniaSannio, ha concluso i lavori evidenziando l’importanza di quanto detto da Iannini: “Non possiamo che condividere e sostenere le tante proposte che l’amico imprenditore Eliseo ha voluto lanciare proprio da questo luogo che, proprio in quanto rappresentativo del mondo delle imprese, assume anche un significato evocativo e di buon auspicio. Ci auguriamo che sempre più imprenditori, colleghi, amici del mondo delle imprese possano rappresentarci fattivamente nelle istituzioni politiche nazionali ed europee. Per questo, mi sento di auspicare tutto il bene possibile all’amico e collega Eliseo Iannini che, in questo particolare momento storico per il nostro Mezzogiorno, si prende l’onere di rappresentarlo con straordinaria competenza e dedizione”.