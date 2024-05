EUROPEE: IANNINI, “ASSENTE AD AVEZZANO PER LEGGERO MALORE, ORA STO MEGLIO”

L’AQUILA – “Mi dispiace molto non aver potuto partecipare di persona alla apertura del comitato elettorale di Avezzano. Mi dispiace non aver potuto incontrare i tanti cittadini che sono interventi per rappresentarmi affetto e vicinanza. Ma un leggero malore causato dallo stress hanno portato i medici a consigliarmi alcuni giorni di riposo. Ora per fortuna sto meglio e sono comunque già impaziente di tornare in sella per questo rush finale di una campagna elettorale emozionante e coinvolgente che però sta richiedendo un notevole dispendio di energie”.

Con questa parole, piene di emozione e fiducia nel futuro, l’architetto aquilano Eliseo Iannini, candidato di Forza Italia alle Europee nella circoscrizione Meridionale del prossimo giugno, ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori per la sua assenza ieri all’apertura del comitato elettorale di Avezzano, in via Gramsci, 8. ”

Non mi sto certo risparmiando in questa campagna elettorale, che mi ha visto costantemente presente sui territori dell’intera circoscrizione, dall’Abruzzo alla Calabria passando per il Molise, la Puglia, la Basilicata e la Campania. Ho accumulato tanta stanchezza e ho avuto un leggero malore che, grazie a Dio, sta volgendo al meglio”, spiega ancora l’imprenditore.

“Chiedo scusa a tutti i marsicani che hanno partecipato in massa. Ne sono orgoglioso perché il rapporto con la gente è uno dei propellenti che mi spinge ad andare avanti: so da sempre quanto la Marsica sia preziosa per la provincia dell’Aquila e l’intero Abruzzo, sia a livello sociale che economico. La campagna elettorale prosegue a pieno ritmo perché l’organizzazione messa in piedi è efficiente e professionale. Il giorno delle elezioni si sta avvicinando e chiedo agli elettori del Mezzogiorno, abruzzesi in primis, di accordarmi fiducia. Serve una presenza di un uomo di esperienza a Bruxelles”.