EUROPEE: IANNINI (FI), “LAVOREREMO PER UE PIU’ ATTENTA A ESIGENZE DEI CITTADINI”

L’AQUILA – “Lavoreremo per un’Europa più attenta alle esigenze dei cittadini. Usiamo il nostro voto per rafforzare i nostri territori in Europa”.

Lo ha detto Eliseo Iannini, imprenditore aquilano, candidato con Forza Italia alle Europee nella circoscrizione meridionale, che ha visitato il Parlamento europeo con una delegazione di amministratori locali della Calabria, accompagnata dall’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello.

“La trasferta a Bruxelles va inserita in un ampio programma teso ad avvicinare sempre più i territori della circoscrizione meridionale all’Europa con l’intento di renderla partecipe e più vicina alle loro aspettative – si legge in una nota – Uno dei punti fermi della campagna elettorale di Iannini riguarda i fondi comunitari, tallone d’Achille dell’Italia del sud, per i quali sono indispensabili conoscenza della materia, capacità progettuale e sinergie”.

“Noi contraddistinti da esperienza e capacità. Dobbiamo continuare su questa strada”, ha concluso l’europarlamentare Fulvio Martusciello.