EUROPEE: IANNINI, “PER L’ABRUZZO OCCASIONE UNICA PER ELEGGERE RAPPRESENTANTE IN SEDE COMUNITARIA”

L’AQUILA – “L’Abruzzo ha un’occasione unica: avere un rappresentante in Europa per difendere il nostro territorio e l’intero Sud. Ne sono convinto non solo per le oggettive ed importanti opportunità di Forza Italia, partito che sicuramente è atteso da un risultato straordinario, ma anche per il clima di grande affetto, disponibilità e condivisione che abbiamo respirato in questa lunga campagna elettorale”.

Lo ha detto l’architetto e imprenditore aquilano Eliseo Iannini, candidato alle Europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione Meridionale, partecipando ieri sera all’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Spoltore, in provincia di Pescara.

Iannini è intervenuto al pari dell’altra candidata abruzzese Antonella Ballone, del coordinatore regionale Nazario Pagano, deputato e presidente della commissione Affari Costituzionali, e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Nel merito, l’imprenditore aquilano, fondatore nel 1984 dell’omonimo grippo il cui contratto è passato alla seconda generazione, in particolare al figlio Davide, ha sottolineato che sono tante le sfide che la prossima Ue si troverà affrontare, alcune davvero molto complesse “per una Europa più vicina ai cittadini”, come le misure da adottare per equilibrare gli effetti, potenzialmente negativi, dell’avanzamento digitale, dell’intelligenza artificiale, dell’ambiente, del cibo sintetico e delle imposizioni su messa a norma delle casa e delle auto elettriche.