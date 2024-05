EUROPEE: IANNINI, SALVARE DECONTRIBUZIONE SUD, OPPURE MISURE ALTERNATIVE PER LAVORATORI E IMPRESE”

L’AQUILA – “E’ assolutamente necessaria un’energica e immediata azione per ottenere la proroga da Bruxelles di Decontribuzione Sud, importantissimo incentivo all’occupazione senza il quale molte aziende del Mezzogiorno si troveranno in difficoltà perché hanno pianificato le assunzioni in base a un chiaro incentivo. In alternativa, in tempi brevissimi, dovrà essere implementata una misura che garantisca alle imprese lo stesso livello di agevolazione contributiva.”

Eliseo Iannini, candidato di Forza Italia alle Europee di giugno nella circoscrizione Meridionale, difende senza mezzi termini Decontribuzione Sud e lancia la battaglia per prorogare la misura che consente l’abbattimento del 30% del costo dei contributi sui dipendenti delle imprese in scadenza il prossimo 30 giugno.

“Decontribuzione Sud è stata introdotta nel 2021 come parte degli aiuti temporanei post-pandemia”, aggiunge l’architetto e imprenditore aquilano Iannini.

“Sebbene tecnicamente attiva fino al 2029, la sua proroga doveva essere negoziata con l’Unione Europea. Per motivi che non sono ancora chiari, è stato annunciato che la proroga non ci sarà. Significa che si andrà a ledere una certezza delle aziende, che subiranno un danno e, a cascata, lo subiranno anche i lavoratori perché i livelli occupazionali tenderanno a scendere. Il Mezzogiorno non può permetterselo! La circoscrizione nella quale sono candidato comprende sei regioni – Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania – alle prese con gli atavici problemi della disoccupazione e dello spopolamento di cui la politica nazionale ed europea devono tener conto. A Bruxelles servono uomini che abbiano a mente i problemi del Sud Italia e posseggano un adeguato bagaglio di esperienza imprenditoriale. Per questo ho scelto di candidarmi”.