EUROPEE: IANNINI, “SONO NATO IN FORZA ITALIA, ORGOGLIOSO CANDIDATURA, A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI”

L’AQUILA – “Sono nato in Forza Italia, nel 1994 ho fondato il primo circolo aquilano e del partito, e voglio dare il massimo del mio impegno ed entusiasmo per essere il rappresentante in Europa delle sei regioni della circoscrizione Meridionale tra cui il mio Abruzzo, e poi Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania”.

Così l’architetto Eliseo Iannini, il giorno dopo la ufficializzazione di ieri a Pescara, direttamente dal leader nazionale azzurro, Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale. Tra gli altri era presente il coordinatore regionale, il deputato e presidente della commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano.

L’imprenditore aquilano sottolinea che si dedicherà a tempo pieno alla politica: “Dopo 40 anni di attività imprenditoriale, con orgoglio, posso dire che le aziende ora sono guidate dai miei figli, la seconda generazione, e quindi la politica è già diventata il centro della mia vita. Sono forzista nel dna, ho Berlusconi sempre nel mio cuore e, in Europa, sono un uomo del Ppe. L’Abruzzo e le regioni del Mezzogiorno hanno assolutamente bisogno di una rappresentanza qualificata e full time a Bruxelles. So bene quanto sia difficile, per un candidato abruzzese, essere eletto in Europa. La nostra regione ha pochi abitanti e il particolare non è trascurabile, ma ho un programma completo per l’intero Meridione focalizzato su temi importantissimi tipo i Fondi Ue, entusiasmo da vendere e competenze da mettere in campo”, continua Iannini, di cui Tajani ha rimarcato l’impegno nel sociale e nel mondo della cultura come, ad esempio, nella Perdonanza, manifestazione aquilana di caratura internazionale.

“Metto la mia esperienza a disposizione della politica per il bene dei cittadini”, conclude Iannini che è stato, oltre che imprenditore nei settori dell’edilizia e della metalmeccanica, anche editore televisivo con Tele Abruzzo Regionale e Rete8 e ora è nei new media con il quotidiano online L’Aquila Blog.