EUROPEE: IL GENERALE VANNACCI (LEGA) A PESCARA PER PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO

PESCARA – Il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, sarà domani, martedì 28 maggio, alle ore 19, al Cinema Teatro Sant’Andrea, per presentare il suo libro “Il coraggio vince”.

Interverranno all’iniziativa il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo e il capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D’Incecco. “Il generale Vannacci – spiega D’Incecco – torna a Pescara, dove era già stato ad ottobre per presentare “Il mondo al contrario”, per parlare del nuovo libro e soprattutto di cosa vuole portare e fare in Europa”.