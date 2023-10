EUROPEE: LA LEGA GIOVANI ABRUZZO ALLA CONFERENZA DI ID PARTY

L’AQUILA – ‘Embrace our heritage to build our future’, questo il titolo della conferenza di Identity and Democracy, il movimento europeo della Lega, alla quale i giovani leghisti abruzzesi hanno preso parte assieme ai coetanei francesi, tedeschi, austriaci, portoghesi, americani e non solo.

“La sfida per un’altra Europa parte da qui – dichiara in una nota Nino Critelli, coordinatore della Lega Giovani Abruzzo -.

Non ci arrenderemo mai all’idea che i popoli europei, per secoli culle di idee, valori e libertà oggi siano incatenati da una falsa unione, dominata da burocrati lontani dai problemi reali della gente, in crisi di identità e incapace di rispondere presente all’appello delle numerose sfide che questa epoca ci riserva”.

“Le Europee 2024 saranno di una straordinaria importanza: mai come questa volta le sinistre possono essere battute e la Lega di Matteo Salvini sarà assolutamente determinante, in Europa come in Italia. Solidarietà totale alle forze dell’ordine coinvolti in scontri con i soliti noti dei centri sociali: mentre da una parte si disegnava l’Europa di domani, dall’altra trionfava odio, violenza e l’ennesima dimostrazione che per tali soggetti, i concetti di rispetto e democrazia sono totalmente sconosciuti”.

“Siamo pronti – conclude Critelli – a prendere per mano questa Europa, per realizzare quell’unione dei Popoli che i nostri nonni sognavano e per cui hanno dato la vita.”