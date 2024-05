L’AQUILA – La cardiologa aquilana Elisabetta De Blasis, euroaparlamentare uscente di FdI, sicura della ricandidatura fino a poche ore prima della scadenza dei termini questa sera alle 20, è fuori dalla competizione del prossimo mese di giugno.

A sorpresa, il suo nome non compare nella lista dei candidati della circoscrizione Meridionale: la sua esclusione diventa un giallo e getta nella delusione e nello sconforto la stessa donna politica abruzzese e il suo staff. De Blasis non parla, i suoi collaboratori, tra cui l’ex parlamentare e segretario abruzzese della Lega, Giuseppe Bellachioma, dicono senza mezzi termini di non conoscere le cause dell’ esclusione.

Neanche la dirigenza abruzzese, anche lei pubblicamente con le bocche cucite, era al corrente della decisione in extremis: la candidatura era stata, come si suol dire, portata a Roma dal segretario regionale, il senatore Etel Sigismiondi.

Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero state comunicazioni ufficiali all’europarlamentare né avvisaglie di una bocciatura tanto che De Blasis aveva programmato la campagna elettorale investendo anche dei fondi e affiggendo i manifesti.

I candidati abruzzesi sono il 34enne Nicola D’Ambrosio, originario di Chieti e, stando a quanto emerso, Giovanna Greco, commercialista di Vasto, una neofita della politica, che dovrebbe essere stata preferita a De Blasis. Greco avrebbe appoggiato in campagna elettorale la donna forte della provincia di Chieti, l’assessore regionale di FdI Tiziana Magnacca, ex sindaco e presidente del Consiglio comunale di San Salvo, che alle regionali del 10 marzo ha ottenuto oltre 10mila preferenze.

Non si sa se sia stata Magnacca, molto vicina al governatore abruzzese, Marco Marsilio, di FdI, a chiedere la testa di De Blasis, che l’ avrebbe appoggiata in campagna elettorale, o se l’ esclusione dell’ uscente sia stata subita dall’energico assessore.

De Blasis, nel giugno del 2019, si era candidata nella Lega entrando nel parlamento europeo al posto di Andrea Caroppo, eletto nella Lega, dimessosi per presentarsi alle elezioni politiche del settembre del 2022 nelle file di Fi: nel frattempo come consigliere comunale dell’Aquila eletta nel 2017 in quota Forza Italia, era passata prima nella Lega poi tra i meloniani. Al momento dell’ingresso nel parlamento europeo era tornata nella Lega con tanto di foto con il leader, Matteo Salvini, per poi ripassare, a stretto giro, di nuovo in Fratelli d’Italia.

Il dirigente medico della Asl dell’Aquila era intervenuta alla conferenza programmatica de suo partito di Pescara che si è concluso domenica dove aveva comunicato di essere sicura della ricandidatura avendo firmato l’adesione e sottolineando che gli uscenti sarebbero stati confermati. Ieri sera la doccia fredda. Davvero inattesa.