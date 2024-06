EUROPEE: LEGA PELIGNA E ALTO SANGRO, “UNA SFIDA IMPEGNATIVA E PIENA DI SPERANZA”

L’AQUILA – “Le prossime elezioni europee rappresentano un momento cruciale per il nostro continente, un’opportunità di guardare verso un’Europa più attenta alla territorialità e ai bisogni delle sue comunità. I candidati della Lega, Roberto Marti e Laura Cucchiarella, hanno fatto proprio il motto “Meno Europa, più Italia” per riaffermare il senso di appartenenza alla nostra nazione”

Così in un comunicato stampa la Lega Valle Peligna, Subequana, Sagittario e Alto Sangro.

LA NOTA

Come gruppo Lega Valle Peligna, Subequana, Sagittario e Alto Sangro, esprimiamo tutto il nostro apprezzamento al Segretario Regionale Lega Abruzzo Luigi D’Eramo per lo straordinario lavoro che sta portando avanti nella nostra regione. È nostro dovere ringraziare anche l’On. Alberto Bagnai, il Vice Presidente Emanuele Imprudente e i Consiglieri Regionali Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, nostri rappresentanti.

A tutti i candidati della circoscrizione meridionale porgiamo i migliori auguri per queste elezioni, perché il loro impegno è fondamentale affinché i nostri territori siano il più possibile rappresentati nel Parlamento Europeo.

La Lega è una grande famiglia politica che accoglie e cresce insieme a tutti coloro che ne fanno parte. La campagna per le elezioni europee utilizza lo slogan “Usa il tuo voto, o gli altri decideranno per te” per incoraggiare i 370 milioni di elettori dei 27 Paesi membri a partecipare. E noi siamo convinti che sia importante fare la scelta giusta!

Ricordiamo che si vota l’8 e il 9 giugno, e si possono esprimere tre preferenze sulla scheda elettorale.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a queste elezioni, per far sentire la propria voce e contribuire alla costruzione di un’Europa che rispecchi davvero le esigenze e le aspirazioni delle sue comunità.