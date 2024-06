EUROPEE: L’ESCLUSA DI FDI DE BLASIS AL VETRIOLO, “I SOGNI APPLAUDONO, REALTÀ PRENDE A SCHIAFFI”

L’AQUILA – “Tra due mesi riconsegnerò il mio tesserino e con estrema tristezza constatiamo oggi che l’Abruzzo, per le scelte scellerate di qualcuno, tornerà ad essere ‘una regione che quasi mai esprime un eurodeputato’. Probabilmente per quel qualcuno è stato facile calpestarmi ma resta il dato di fatto di essere stata la prima europarlamentare del centro destra di questa regione che io amo e per la quale continuerò a lavorare politicamente e non solo. I SOGNI APPLAUDONO, LA REALTÀ PRENDE A SCHIAFFI”.

Ad urne chiuse delle Europee, questo è il post al vetriolo della cardiologa aquilana Elisabetta De Blasis, europarlamentare uscente di FdI, ex leghista, sicura della ricandidatura fino a poche ore prima della scadenza dei termini della presentazione delle liste, un mese fa.

A sorpresa, il suo nome non compare nella lista dei candidati della circoscrizione Meridionale, e a lei in Abruzzo sono stati preferiti il chietino d’adozione Nicola D’Ambrosio, dal 2021 presidente nazionale di Azione universitaria, già leader di Azione universitaria della D’Annunzio di Chieti e Pescara. Arrivato per preferenze ottavo, con 30.962. E Giovanna Greco, dottore commercialista di Vasto, segretaria dell’Ordine nazionale, che ha preso 7.523 voti, Nessuno delle liste del collegio sud ha eletto candidati abruzzesi