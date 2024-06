EUROPEE: LICHERI, “MENO ARMI, PIU’ WELFARE, E ACCELERARE TRANSIZIONE ECOLOGICA”

PESCARA – “Al centro della nostra proposta dell’Europa ci sono due questioni fondamentali: la prima è dire no alla guerra, la seconda è la necessità di procedere ed anzi accelerare sulla transizione ecologica”.

Esordisce così, nell’intervista ad Abruzzoweb, Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra italiana, che nella lista Alleanza verdi e sinistra candida in Abruzzo alle elezioni europee la giovane Giulia Persico, pescarese, consulente esperta di finanza agevolata, di Europa verde. Capolista nella circoscrizione sud l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano

Licheri spiega dunque che “di fatto le destre vogliono continuare a finanziare le armi tagliando il welfare, il nostro programma prevede esattamente l’opposto e siamo stati l’unica forza politica che ha detto di no all’invio dell’armi all’Ucraina perché non si può rischiare un’escalation.

Le destre sono poi quelle che continuano a fare demagogia sulla transizione ecologica arrivando ai limiti del negazionismo in merito a mutamenti climatici. La verità è che si doveva procedere già da tempo alla conversione del nostro apparato produttivo, ed è da sconsiderati continuare a pensare di rimandare sine die”.

