EUROPEE: M5S, FURORE INCONTRA SOSTENITORI A TERAMO

TERAMO – Domani pomeriggio l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore, candidato per la circoscrizione Sud alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, incontrerà i simpatizzanti e gli attivisti della provincia di Teramo presso il Ristorante “La Clessidra”, in Via Vezzola 12 a Teramo.

Furore, in compagnia di Valentina Corneli e Luca Trapanese, in videocollegamento, illustrerà alcuni dei punti programmatici che caratterizzano la visione dell’Europa propria del Movimento: “soluzione pacifica ai conflitti in atto, attenzione alla parità di genere, ai diritti umani, strategie di lotta ai cambiamenti climatici, politiche concrete di occupazione giovanile. I cittadini interessati sono invitati ad intervenire”, si legge in una nota.