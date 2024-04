PESCARA – L’attesa notizia è arrivata da Pescara, dove il premier Giorgia Meloni ha annunciato che scenderà in campo alle elezioni europee in programma a giugno.

Dal palco allestito davanti alla nave di Cascella, nell’ultima giornata della Conferenza programmatica di FdI, la leader del primo partito ha così sciolto le riserve nella regione simbolo per Fratelli d’Italia, che ha visto la stessa elezione del premier, nel collegio L’Aquila-Teramo, e la storica riconferma del presidente Marco Marsilio alla guida del centrodestra dopo le regionali dello scorso 10 marzo.

“Siamo di fronte a una battaglia decisiva, siamo a un bivio che non consente di tirarsi indietro, tutti devono fare la propria parte e io intendo fare la mia. Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo”, ha detto la premier nel suo intervento.

Un discorso arrivato al termine di una lunga tre giorni che ha visto la partecipazione di quasi tremila delegati, con la squadra di Governo al completo.

“Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo” alle europee. “Sono fiera che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me mi chiami Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara…perché loro sono colti….Ma io sono fiera di essere una persona del popolo”.

E ancora: “Se volete dirmi che ancora credete in me scrivete sulla scheda Giorgia, perché io sono e sarò sempre una di voi. Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà. Io ho bisogno di sapere ancora una volta che ne vale la pena”.

“Difenderemo anche in Ue le nostre eccellenze, i nostri confini, la nostra identità. Anche stavolta ci diranno che siamo dei pazzi che è una sfida impossibile da vincere. Ci hanno dato tante volte per sconfitti, ci hanno detto che eravamo destinati scomparire. Lasciateglielo dire. Mentre si crogioleranno in questa loro rassicurante speranza noi continueremo a lavorare come sempre fatto e chissà se anche stavolta riusciremo a smentire i pronostici. È arrivato il momento di alzare la posta, cambiamo anche l’Europa”.