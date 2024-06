EUROPEE: PATRICIELLO, “TRANSIZIONE ECOLOGICA NON PUO’ DISTRUGGERE POSTI DI LAVORO NELL’AUTOMOTIVE”

L’AQUILA – “Il prossimo Parlamento europeo dovrà governare temi più importanti della vita dell’istituzione, sarà uno spartiacque tra passato e futuro, in primis la transizione energetica che preoccupa il mondo dell’imprenditoria perché nel 2035 dobbiamo sostituire tutto ciò che

è il motore di diesel e benzina per cui ci sarà un cambiamento epocale del mondo dell’industria

e dove dobbiamo dire con molta onestà e chiarezza che l’industria europea ed italiana in primis non è pronta a questo cambiamento”.

Lo afferma nell’intervista ad Abruzzoweb, l’eurodeputato Aldo Patriciello, molisano classe 1957, candidato con la Lega alle elezioni europee dell’8 e 9 maggio, nella Circoscrizione Sud, dunque anche in Abruzzo. Patriciello è reduce da quattro legislature in Europa, e ha recentemente lasciato Forza Italia, con cui è stato campione di preferenze nella circoscrizione Sud nel 2019, con 83.534 voti, secondo solo a Silvio Berlusconi. Patriciello è un noto imprenditore della sanità, patron del gruppo Neuromed, con circa 5mila dipendenti, con numerose cliniche nel centro sud, di cui in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, la clinica Immacolata di Celano, e la rsa di Fontecchio. In Abruzzo la Lega schiera Laura Cucchiarella, assessore al Comune dell’Aquila.

“E’ necessario far slittare quanto meno di dieci anni in avanti la scadenza epocale

perché dobbiamo prima porci in tema del come caricare le batterie delle auto elettrice, e anche della loro produzione, per evitare di diventare sempre più cinesi dipendenti.

Occorre accompagnare il mondo dell’industria a questa transizione che sarà una grande rivoluzione, non possiamo perdere migliaia o centinaia di migliaia di posti di lavoro nell’attuale settore dell’automotive. Non mettiamo in dubbio la necessità di rendere più sostenibile la produzione, ma occorre lucidità e razionalità”.