EUROPEE: PER ORA UNDICI CANDIDATI ABRUZZESI, TUTTI I NOMI. ATTESA PER DECISIONI PARTITO DEMOCRATICO

L’AQUILA – Si definisce la squadra di candidati e candidate abruzzesi che correranno per le elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno, con le liste che andranno presentate dalle ore 8 di domani fino alle ore 20 di mercoledì primo maggio. Ad ora sono undici e potrebbe non esprimere candidati in Abruzzo il Partito Democratico, che avrà nella circoscrizione Sud come capolista la giornalista Lucia Annunziata. Per oggi pomeriggio il segretario regionale Daniele Marinelli ha convocato la segreteria regionale e si saprà qualcosa di più.

Per Fratelli d’Italia ieri è arrivata la conferma della cardiologa aquilana Elisabetta De Blasis, prima dei non eletti con la Lega alle europee nel 2019, ripescata a seguito dell’elezione a parlamentare italiano dell’eurodeputato pugliese Andrea Caroppo. Al suo fianco, sempre per Fratelli d’Italia il chietino Nicola D’Ambrosio, dal 2021 presidente nazionale di Azione universitaria, già leader di Azione universitaria della D’Annunzio di Chieti e Pescara, che ora lavora nel partito nella sede nazionale di Roma di via della Scrofa. Capolista in tutte e cinque le circoscrizioni sarà la premier Giorgia Meloni, che ha annunciato la sua discesa in campo ieri alla conferenza programmatica di Pescara, e dunque anche in Abruzzo, che fa parte della circoscrizione Sud assieme a Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

Per Forza Italia, sempre ieri è arrivata dal ministro Antonio Tajani, leader di Forza Italia, capolista in tutte le circoscrizioni ad eccezione di quella delle Isole, la conferma definitiva sulle candidature della teramana Antonella Ballone, presidente della Camera di commercio Gran Sasso, e l’imprenditore aquilano Eliseo Iannini, patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale protagonista anche della ricostruzione post sisma.

Per la Lega è stata ufficializzata la candidatura di Laura Cucchiarella, assessore comunale dell’Aquila, con deleghe a Personale, Polizia locale, Sicurezza stradale, Vivibilità e valorizzazione delle frazioni. Non si sa ancora chi sarà capolista nella circoscrizione Sud.

Il Movimento 5 stelle, che ha scelto i candidati con le consultazioni on line degli iscritti, con oltre 18.400 votanti, schiera tra gli abruzzesi la ex deputata di Giulianova, Valentina Corneli, e l’assessore comunale di Chieti con delega alla Sanità, Fabio Stella, fratello della ex consigliera regionale Barbara Stella. Capolista a Sud sarà l’ex presidente dell’Inps, il calabrese Pasquale Tridico, economista, professore ordinario di Politica economica presso

l’Università Roma Tre, padre del reddito di cittadinanza.

Per Azione ci sarà l’avvocato di Giulianova, Libera D’Amelio, esperta in diritto del lavoro, vice segretaria provinciale del partito, consigliere comunale di Tortoreto e consigliere provinciala. Il leader del partito, Carlo Calenda, sarà capolista in tutte le circoscrizioni, assieme ad Elena Bonetti, ex ministro delle Pari opportunità.

Per “Pace Terra Dignità, la lista lanciata dal giornalista Michele Santoro, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni, c’è il pescarese Maurizio Acerbo, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, segretario nazionale di Rifondazione comunista e la commercialista aquilana Ilaria Leonardis.

Per l’Alleanza verdi e sinistra si candida invece la giovane Giulia Persico, avvocato pescarese di Europa verde.