EUROPEE: SALVINI, “MACRON E SCHOLZ HANNO PERSO, URNE CHIEDONO PACE; RECORD VOTI PER VANNACCI”

MILANO – “Il voto rafforza la voglia di studiare vie per uscire dal conflitto, penso sia fra Russia e Ucraina che fra Israele e Palestina. Piazze e urne chiedono pace. L’ipotesi di usare armi per bombardare fuori dai confini ucraini è stata bocciata dagli elettori. I portavoce con l’elmetto, Scholz e Macron, hanno perso in Francia e Germania”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini in via Bellerio a Milano: “Il governo esce rafforzato”, Salvini lo ha sottolineato commentando il voto assicurando che “non cambiano gli equilibri di governo”.

“Quello che spero possa cambiare è la politica europea. Spero nel centrodestra anche in Europa. A questo lavoro e mercoledì sarò a Bruxelles”, ha aggiunto.

“Anche se mancano ancora 1000 sezioni a Roma, e questo è uno dei misteri della fede, la Lega è sopra il risultato delle politiche, superati i 2 milioni di voti. Roberto Vannacci, contestato e vituperato da mezzo mondo, ha preso da solo mezzo milione di voti col record nel Nord-Ovest”.

“Quando ho candidato Vannacci dicevano che ero un fesso e che la base si sarebbe rivoltata. Ma questo mezzo milione di voti, che arrivano in buona parte da Lombardia e Veneto, arrivano dall’elettorato della Lega e non solo – ha aggiunto -. Io gli ho dato la mia preferenza, ha una visione del mondo in buona parte vicina alla mia”.