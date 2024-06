EUROPEE: SALVINI, “NON MI DICANO COSA FARE, PRESO ATTO CHE TAJANI GOVERNA CON SOCIALISTI”

ROMA – “Non vedo perché altri mi devono suggerire cosa fare da grande, ho preso atto che Antonio Tajani ha governato con i socialisti e votato Ursula Von der Leyen, noi stiamo benissimo con belgi, francesi, austriaci, con Marine Le Pen e Jordan Bardella sono pure amico, se qualcuno mi dicesse molla la Pen direi arrivederci e grazie”.

Lo ha detto il vicepremier e minstro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega, in conferenza stampa alla Camera, rispondendo a chi gli chiede se sia disponibile a lasciare Afd per convergere in Ue con una nuova alleanza di centrodestra.