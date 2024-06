EUROPEE: SIGISMONDI, “FRATELLI D’ITALIA PUNTA A PORTARE L’ABRUZZO IN EUROPA CON D’AMBROSIO”

L’AQUILA – “La competizione elettorale per le Europee è di fondamentale importanza per la nostra Nazione e per l’Abruzzo. In questi anni, infatti, tutti hanno compreso come le scelte europee incidano in modo così determinante sui destini dei singoli territori e ovviamente sulla legislazione italiana. Di fronte a questo scenario, l’obiettivo di Fratelli d’Italia è cambiare l’Europa esportando anche in seno al Parlamento europeo il modello Meloni, formando una nuova maggioranza di centrodestra che metta fine alle derive ideologiche delle sinistre”.

Così, in una nota, il senatore abruzzese e segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, che aggiunge: “Sabato e domenica prossimi, possiamo portare l’Abruzzo in Europa con l’elezione di Nicola D’Ambrosio, candidato di Fratelli d’Italia nel nostro collegio elettorale che, oltre all’Abruzzo, comprende anche il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Campania e la Calabria”.

“D’Ambrosio rappresenta l’unico voto utile per la nostra regione per poter eleggere un proprio rappresentante in Europa. Un’opportunità storica che la nostra regione deve cogliere, concentrando i voti su chi può essere realmente determinante, esprimendo le preferenze per Nicola D’Ambrosio e per il presidente Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia sarà il primo partito e, nella folta pattuglia di europarlamentari, sono certo ci potrà essere anche il nostro Nicola D’Ambrosio, forte del suo radicamento in Abruzzo e nelle altre regioni grazie al ruolo di presidente nazionale di Azione Universitaria”, conclude Sigismondi.