ROMA – Tra annunci, sorprese, e chi si concede di arrivare fino all’ultimo minuto per sciogliere le riserve, i partiti entrano nel rush finale della composizione delle liste.

Una certezza però accomuna tutti gli schieramenti: entro il primo maggio le forze politiche dovranno depositare i nomi che prenderanno parte alla corsa per le europee 2024.

Dopo l’ufficialità della candidatura del generale Roberto Vannacci – in corsa per la Lega in tutta Italia e capolista in Italia centrale – ora si aspettano i leader, anche per far quadrare la scacchiera dei nomi.

Ad aver già lanciato la propria candidatura, la segretaria Pd Elly Schlein e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. La dem capolista al Centro e nelle isole, e il vicepremier ovunque tranne che nelle Isole, dove invece ci sarà Caterina Chinnici.

Gli occhi, in queste ore, sono tutti puntati sulla tre giorni a Pescara, dove domenica Giorgia Meloni dovrebbe fare il tanto atteso annuncio sulla sua discesa in campo.

Se Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno già rinunciato, all’appello manca solo l’area centrista. O meglio, quella dell’ex Terzo polo. Infatti sono proprio Matteo Renzi e Carlo Calenda ad aspettare l’ultimo minuto per sciogliere la riserva. I due ex alleati temporeggiano, almeno fino a quando Meloni non scoprirà definitivamente le carte. Ad oggi, tra i due, più quotata la candidatura di Calenda.

Leader a parte, alcuni nomi già sono in campo. Proprio oggi gli esponenti di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno presentato alla Camera la candidatura di Ilaria Salis come capolista nel collegio del Nord-Ovest.

“Una battaglia in difesa della democrazia, della Costituzione e per l’Europa”, hanno detto i deputati assieme al papà Roberto, sulla candidatura della maestra che a Budapest rischia “11 anni di carcere duro”, per cui Ilaria in una lettera ha sottolineato che si difenderà al “processo” però nel “rispetto” dei diritti.

Per Avs, Fratoianni e Bonelli, non in campo direttamente, hanno putanto sugli ex sindaci, Ignazio Marino, Mimmo Lucano e Leoluca Orlando. Alcuni nomi certi anche per Stati Uniti di Europa di Iv e +Eu, come Emma Bonino alla guida del Nord Ovest. Il Movimento 5 stelle, dopo le autocandidature, sta invece attendendo l’ultimo voto on line degli iscritti sulle proposte del presidente Giuseppe Conte. Il leader di ‘Sud chiama Nord’, Cateno de Luca, e la ministra pentastellata Laura Castelli, guideranno la lista ‘Libertà’ in tutti i collegi. Incognita per ‘Pace Terra e Dignità’ di Michele Santoro che sta concludendo la raccolta firme nelle isole. E mentre la Lega di Salvini incastra le ultime caselle dopo la ‘bomba’ Vannacci, FdI mantiene il riserbo, almeno fino all’annuncio della premier.