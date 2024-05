EUROPEE: TAGLIO DEL NASTRO PER LA SEDE ELETTORALE DI SULMONA DEL CANDIDATO ELISEO IANNINI (F.I.)

SULMONA – “Sono orgoglioso di aver aperto una sede elettorale a Sulmona (Aq), città che ho nel cuore e che frequento da sempre. Qui ho tantissimi amici e diversi rapporti di lavoro. E sono fiducioso di ricevere il consenso necessario per cogliere l’importante e ambizioso obiettivo”.

Con queste parole, l’architetto aquilano Eliseo Iannini, candidato di Forza Italia alle Europee del prossimo mese di giorno nella circoscrizione Meridionale, ha presenziato alla apertura del comitato elettorale ieri sera nella città ovidiana. Tutto ciò al termine di un’intensa giornata che l’ha visto anche a Castelvecchio Subequo e a Raiano sempre nell’Aquilano.

Al taglio del nastro, l’evento si è rivelato un bagno di folla. In prima linea, la neo consigliera regionale di Forza Italia Antonietta La Porta, il coordinatore comunale di Forza Italia, Lorenzo Fusco, e diversi sindaci del circondario. “Sono particolarmente soddisfatto della risposta che il territorio sta dando alla mia candidatura”, ha proseguito Iannini. “La provincia dell’Aquila, l’Abruzzo e le altre regioni della circoscrizione Meridionale – Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania – hanno bisogno di essere rappresentate a Bruxelles da persone con esperienza, competenza, entusiasmo e voglia di fare. E’ un’enorme necessità. Dobbiamo ancora imparare a conoscere bene l’Europa e le possibilità che ci offre. Non a caso, nel mio team di lavoro ci sono persone in grado di elaborare progetti e sinergie per intercettare i fondi comunitari, da sempre il tallone d’Achille delle regioni del Mezzogiorno. Chiedo agli amici di Sulmona di sostenermi in questa avventura. So che è dura per un abruzzese essere eletto perché ha alle spalle una regione con pochi abitanti, ma se andiamo uniti verso la meta, i nostri numeri non saranno piccoli, saranno vincenti”, ha concluso l’imprenditore.