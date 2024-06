EUROPEE: TAJANI RIUNISCE SUOI IN SEDE FI, “C’E’ SODDISFAZIONE, UNITA’ HA PREMIATO”

ROMA – Forza Italia è fiduciosa, i vertici del partito riuniti nella sede nazionale di via in Lucina, a cominciare dal segretario nazionale, Antonio Tajani, sono soddisfatti per le prime proiezioni che danno il movimento azzurro ben oltre l’8 per cento raggiunto alle ultime politiche.

Ancora nessun commento ufficiale, si attendono dati certi. Ma fonti azzurre sottolineano all’Adnkronos che è stata premiata la strategia politica adottata fino ad ora. L’unità del partito ha pagato, anche la scelta di fare i congressi e coinvolgere la base, è stata una mossa vincente.

C’è chi vede il 10 per cento fissato da Tajani a portata di mano. Non siamo un partito museo, pochi mesi ci davano per spacciati e invece…, il ragionamento fatto durante la riunione tra il segretario nazionale e i suoi. Intanto in sala stampa sono arrivati riso nero, cous cous e cornettini salati e caffè. Un vassoio con le pastarelle è stato consegnato ai vertici azzurri.