EUROPEE: TAJANI SU CANDIDATURA BALLONE, “SI PREPARI A VIAGGIARE SPESSO A BRUXELLES”

TERAMO – “L’Abruzzo darà grandi soddisfazioni a Forza Italia nelle prossime elezioni europee, superiori a quelle che abbiamo avuto alle Regionali. Per le candidature europee, abbiamo scelto persone di grandi qualità, perché vogliamo che a Bruxelles vadano persone che abbiano conoscenze e competenze”.

A Pescara, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha ufficializzato le candidature abruzzesi alle prossime elezioni Europee, tra cui quella della presidente della Camera di commercio Gran sasso, Antonella Ballone.

“Sarò al fianco di Antonella Ballone e degli altri candidati abruzzesi in questa sfida europea – ha detto il vicepremier – candidandomi capolista in tutti i collegi, tranne che nelle isole, dove sarà capolista Carolina Chinnici, segno evidente del valore che Forza Italia assegna al rispetto della legalità”.

“Abbiamo scelto Antonella Ballone, perché ha esperienze internazionali importanti, conosce le dinamiche della politica industriale e commerciale europea, essendo stata proprio a Bruxelles presidente di Eurolines Europe – ha sottolineato Tajani – è imprenditrice e presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, e noi abbiamo bisogno in Europa di donne e uomini che conoscano il mondo dell’impresa, perché abbiamo bisogno di cambiare le politiche industriali europee, perché si possa creare nuovo lavoro con un sostegno reale all’economia reale, Antonella Ballone è una persona che ha svolto un ruolo fondamentale in questo campo, senza dimenticare l’impegno sincero nel campo del volontariato, perché quello di cui abbiamo davvero bisogno è di donne e uomini che si impegnino anche seguendo i nostri valori dell’economia sociale». «Sono in un grande partito a livello italiano e e tutto quello che avverrà in Europa è e sarà dettato dal PPE – ha poi commentato la stessa Antonella Ballone – e Forza Italia è l’unica forza italiana all’interno del PPE e quindi votare Forza Italia dà ancora più spinta all’Italia, è un voto utile, è come votare doppio. Antonella Ballone è tra quei candidati – ha concluso simpaticamente Antonio Tajani: che dovranno prepararsi a viaggiare spesso per Bruxelles”.