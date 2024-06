EUROPEE: TRA GLI STUDENTI FUORI SEDE STRAVINCE ALLEANZA VERDI E SINISTRA, A SEGUIRE IL PD

ROMA – Il 40% dei 17.500 studenti che hanno votato fuori casa ha scelto Alleanza Verdi e sinistra, seguita dal Pd con il 26,6%.

Un voto – quello degli studenti che per la prima volta hanno potuto votare lontani da casa – che guarda a sinistra e premia la formazione di Fratoianni e Bonelli che, a livello nazionale, ha conquistato il 6,86 per cento ed è riuscita a far eleggere Ilaria Salis. Sul secondo gradino del podio il Partito democratico con il 26,6, seguito da Azione al 10,21 per cento. Movimento 5 stelle e Stati Uniti d’Europa rispettivamente al 7,84 e al 7,64 per cento, con la formazione di Bonino e Renzi tra gli studenti supera il proprio risultato nazionale.

Staccata di gran lunga la coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia si è fermata al 3,37 per cento, circa 25 punti percentuali in meno rispetto al risultato nazionale. Male la Lega, scelta solo da un fuorisede su 200 (0,53 per cento, 93 voti totali), mentre Forza Italia ha raggiunto il 2,33 per cento.