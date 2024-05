EUROPEE: VANNACCI A PESCARA, “SONO OTTIMISTA SU RISULTATO”

PESCARA – “Io sono molto ottimista sui risultati. Poi sul fatto che abbia diviso la Lega non so quanto sia corretto. Le discussioni nell’ambito del partito le considero assolutamente legittime. Io non ne faccio parte del partito”.

Lo ha detto questa sera a Pescara al Teatro Sant’Andrea il generale Roberto Vannacci partecipando ad un evento della Lega, parlando della sua candidatura alle elezioni europee, rispondendo alle previsioni sulle elezioni europee e ad una domanda sulla sua candidatura che ha un po’ diviso anche il carroccio.

“Sono un candidato indipendente fermo restando che i principi e gli ideali per i quali mi batto trovo che siano assolutamente sovrapponibili a quelli del partito stesso – ha sottolinearo – Quindi che ci sia una dialettica all’interno del partito lo trovo naturale, poi il bello della democrazia è che decidono gli elettori. Quindi a loro sarà data la possibilità di esprimere quelle che sono le loro preferenze”.