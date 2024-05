EUROPEE: VANNACCI MARTEDI’ 28 MAGGIO A PESCARA, PRESENTAZIONE LIBRO “IL CORAGGIO VINCE”

PESCARA – Il generale Roberto Vannacci, candidato alle elezioni europee con la Lega, sarà martedì 28 maggio, alle ore 19, a Pescara, al Cinema Teatro Sant’Andrea, per presentare il suo libro “Il coraggio vince”.

Interverranno all’iniziativa il sottosegretario di Stato Masaf e segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo e il capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D’Incecco.

“Per il generale Vannacci – sottolinea D’Incecco – si tratta di un ritorno a Pescara. Era già stato in città ad ottobre per presentare, nell’aula consiliare del Comune, il libro ‘Il mondo al contrario’. In quella occasione, lo abbiamo accolto con tanto entusiasmo e anche questa volta sarà così. La Lega è e sarà sempre per la libertà di parola e contro il pensiero unico”.