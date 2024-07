EUROPEE: VANNACCI OPTA PER COLLEGIO NORD OVEST, LEGHISTA PATRICIELLO ELETTO PER LA QUINTA VOLTA

L’AQUILA – Il molisano e leghista Aldo Patriciello entra in Europa per la quinta volta rappresentando la circoscrizione Sud, stavolta in quota Lega. Roberto Vannacci ha infatti optato per il Nord Ovest, lasciando campo libero al patron di Neuromed, di casa in Abruzzo, e che ha una clinica a Celano, e una casa di riposo a Fontecchio, in provincia dell’Aquila.

Patriciello ha preso 71.537 voti, di cui 5.870 in Abruzzo, dove è stato molto presente, ma il pieno lo ha fatto nel suo Molise, 15.191 voti, in Campania, 32.600 voti , e in Puglia. 10.007 voti.

Ed è stato il secondo della Lega a sud dopo il generale Vannacci, che ha preso con 73.160 voti.

I festeggiamenti sono previsti venerdì, il luogo da cominciare, e con lui ci sarà anche lo stato maggiore della Lega abruzzese, a cominciare dal segretario regionale Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato all’Agricoltura, e la candidata abruzzese alle europee, l’assessore comunale dell’Aquila, Laura Cucchiarella, che ha ottenuto 6.432 voti.

Patriciello, ex di Forza Italia, e in Europa del gruppo del Ppe, questa volta dovrebbe approdare nel gruppo delle destre, seguendo le indicazioni della Lega e del leader Matteo Salvini.