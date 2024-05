EUROPEE: LA VICE PRESIDENTE PARLAMENTO UE PINA PICIERNO A BARISCIANO IL 31 MAGGIO

L’AQUILA – La vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno venerdì 31 maggio tornerà in Abruzzo ed in particolare alle 20,30 incontrerà cittadine e cittadini, amministratrici ed amministratori del territorio e sostenitori a Barisciano, in provincia dell’Aquila, presso il Municipio in Piazza Trieste.

Pina Picierno è candidata alle elezioni europee nella lista del Pd nella circoscrizione meridionale, “una donna del Sud, impegnata nella scorsa legislatura in Parlamento Europeo al fianco di David Sassoli, in numerose battaglie, per rendere l’Europa più solidale, per le vicende post terremoto che hanno interessato il cratere sismico, per il Next Generation Eu e per il Pnrr, per i diritti delle donne ed i diritti civili, e venerdì tornerà in Provincia dell’Aquila”.

Questa volta sarà un piccolo centro del Gran Sasso ad ospitarla, l’incontro vedrà anche la partecipazione di Manola Di Pasquale avvocata abruzzese candidata nella lista del Pd.