EUROPEI, BUTTAFUOCO: “SE L’ITALIA SI INGINOCCHIA SPENGO IL TELEVISORE”

ROMA – “Se l’Italia si inginocchia prima della partita di questa sera contro la Spagna spengo il televisore”.

È netto lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco, presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo, che non usa mezzi termini per bocciare questa eventualità.

Senza giri di parole, infatti, scandisce all’AdnKronos: ”Se vedo l’Italia in ginocchio spengo il televisore e non m’importa né della vittoria né della sconfitta. Perché già quello è una sconfitta. Già l’idea che l’Italia si possa inginocchiare è una cosa penosa. È una scena imbarazzante”.

“Appartengo alla scena di quelli che se solo l’Italia si dovesse inginocchiare spengo il televisore. Come dicevano i combattenti di Leonida, ‘abbiamo dovuto combattere in piedi per non morire in ginocchio”’, conclude Buttafuoco.