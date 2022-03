EUROPEI DI PALLAVOLO: DI MATTEO (LEGA), “LA GENEROSITÀ DI LANCIANO NON È PASSATA INOSSERVATA”

LANCIANO – “Il mio sogno di disputare in Abruzzo il Campionato europeo under 20 di Pallavolo maschile, nato con i vertici federali FIPAV in una calda serata dell’estate scorsa, sono contento abbia trovato pieno appoggio dal Presidente Marsilio, dall’Assessore Liris ed infine dal Consiglio Regionale a partire dal Presidente Sospiri.”

È il primo commento del Consigliere regionale della Lega Emiliano Di Matteo, che aggiunge: “Sono altresì felice di notare come questa opportunità sia stata apprezzata da diverse realtà della Regione che nell’immediato si sono rese disponibili ad ospitare l’appuntamento nei propri impianti. Tra le varie proposte particolarmente seria e credibile è stata quella della città di Lanciano, tuttavia il Palamasciangelo attualmente fornisce un importante servizio alla comunità come hub vaccinale, per cui abbiamo chiesto all’amministrazione frentana di continuare a garantire l’ottimo servizio di somministrazione anche alla popolazione ucraina che sarà accolta dalla città medaglia d’oro al valor militare.”

Infine Di Matteo conclude: “La generosità e la credibilità della città frentana non è passata inosservata né alla Regione Abruzzo né alla FIPAV. Infatti quest’ultima assicura che appena sarà possibile organizzerà un importantissimo evento internazionale, mentre la Regione dovrà garantire il ripristino, una volta terminata la sua funzione di centro vaccinale, in modo da renderlo fruibile alle esigenze sportive delle società locali”