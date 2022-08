EUROPEI NUOTO: CAOS 25 KM IN ACQUE LIBERE, GARA INTERROTTA

ROMA – Caos nella 25 km nelle acque libere di Ostia agli Europei di nuoto di Roma.

All’undicesimo dei quindici giri previsti è stata interrotta la prova dopo oltre tre ore di gara per condizioni avverse del mare, con l’annuncio dato con gli altoparlanti in spiaggia solo dopo lunghi minuti di incertezza in cui molti atleti avevano già raggiunto la riva.

A un’ora dall’interruzione non è ancora possibile stilare la classifica ufficiale.

I giudici di gara e la commissione tecnica della LEN sono riuniti per prendere una decisione perché non è ancora chiaro se la gara sarà annullata non consegnando dunque le medaglie o se la classifica verrà cristallizzata all’undicesimo giro (momento di interruzione della prova) stilando un podio, ma con criteri ancora da stabilire.