EUROPEI, RISCHIO ASSEMBRAMENTI: IN PROVINCIA DI CHIETI “NO A MAXI SCHERMO NELLE PIAZZE”

CHIETI – Un provvedimento che invita i sindaci a non concedere il permesso per l’installazione di maxi schermo nelle piazze, in occasione della finale degli europei di calcio fra Italia e Inghilterra, è stato inviato dal prefetto di Chieti Armando Forgione ai 104 sindaci e al presidente della Provincia di Chieti.

Alla base del provvedimento questioni di ordine e sicurezza pubblica e di salute pubblica derivanti dagli assembramenti.

”Il prefetto di Chieti, Armando Forgione, al fine di prevenire i contagi da assembramento, ha vietato l’utilizzo di maxi-schermo nelle piazze in occasione della finale degli Europei di calcio che si disputeranno domenica 11 luglio alle ore 21. La comunicazione è giunta dalla Prefettura dopo la riunione tecnica di coordinamento delle Forze dell’Ordine che si è tenuta stamane – ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Vasto Francesco Menna – Purtroppo il Covid non è stato ancora sconfitto e il pericolo delle varianti, e in particolare della variante Delta, incombe e la campagna di vaccinazione non è stata ancora completata. Invito pertanto tutti a rispettare il doveroso distanziamento al fine di scongiurare una risalita dei casi che la nostra comunità, e non solo, non può permettersi”.