EUROPEI, SILERI: “TIFOSI INGLESI GUARDINO PARTITA A CASA”

ROMA – “La quarantena prevista” per chi arriva dal Regno Unito “è di 5 giorni e i giorni dalla vittoria” dell’Inghilterra agli Europei di calcio contro la Germania, alla partita con l’Ucraina prevista per sabato a Roma “sono 4”. Quindi bisogna dire agli inglesi “guardatevi la partita da casa. Purtroppo questo è”.

Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Tg Zero su Radio Capital. “La quarantena – ricorda Sileri – è stata messa per ridurre le chances di un’ulteriore importazione di variante Delta. C’è questa regola per coloro che arrivano e deve essere rispettata. Nel Regno Unito la variante Delta corre, abbiamo 20mila contagi al giorno. Un limite deve essere messo. Ora il problema è il Regno Unito ma – chiarisce Sileri – questa regola dovrà essere applicata laddove insisteranno altre varianti o laddove la variante Delta prenderà il sopravvento”.

Restando ai rischi legati alla partita di sabato a Roma, “serviranno sicuramente maggiori controlli agli arrivi. Più controlli e disincentivi. La cosa migliore sarebbe suggerire loro di non venire a vedere la partita, questa è la cosa più ovvia anche se capisco – conclude – che è anche la più difficile da accettare”.