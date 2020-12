EUROREGIONE ADRIATICO IONICA, MARSILIO RICONFERMATO VICEPRESIDENTE

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato riconfermato primo vicepresidente dell’Euroregione Adriatico Ionica nel corso della XVII assemblea annuale che si è svolta online. L’Assemblea dopo le questioni statutarie ha affrontato un evento tematico collaterale sul turismo organizzato con il supporto del Progetto Turismo Sostenibile (Programma Interreg Med).

“La conferma dell’incarico al presidente Marsilio conferma l’importante ruolo che la Regione svolge anche in un contesto internazionale – si legge in una nota della Regione – Marsilio ha ribadito l’importanza dell’azione comune di tutte le Regioni aderenti a sostenere una comune azione presso l’Unione Europea al fine di rafforzare i collegamenti e le infrastrutture dell’area, con particolare riferimento alla revisione dei corridoi di trasporto (rete Ten-t) attraverso il collegamento da nord a sud ma anche da Civitavecchia in direzione dell’Est Europa”.

Download in PDF©