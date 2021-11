EUROSERVIZI, DIPENDENTI PLAUDONO LIRIS: “L’UNICO A CREDERCI”

L’AQUILA – “Un plauso all’assessore regionale Guido Liris, l’unico a farsi carico della nostra vertenza e a portarla a compimento con un risultato determinante per le nostre vite future”, viene rivolto da un gruppo di dipendenti di Euroservizi che da oggi, con la formalizzazione in Provincia, vengono riassorbiti in Abruzzo Engineering.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente l’assessore per l’impegno profuso per due lunghi anni, che ha consentito di raggiungere un risultato per il quale è stato necessario trovare una strada non facile dal punto di vista tecnico e formale”, aggiungono.

“A questo si aggiunga che Liris è stato l’unico, sin dall’inizio, a farci carico della vertenza, dopo che tanti prima di lui si erano assunti l’impegno che poi non hanno mantenuto”.

“È stata una persona di parola e i ritardi con cui si è concretizzato il risultato non sono dipesi da lui”, precisano i lavoratori, che ricordano di uscire da quattro anni senza stipendio, con l’ultimo periodo in Fondo di solidarietà e da due anni senza, di fatto, lavorare.