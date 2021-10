EUROSERVIZI, LIRIS: “STANZIATI FONDI PER PERFEZIONARE ACQUISIZIONE IN ABRUZZO ENGINEERING”

L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, nella seduta di oggi, ha approvato, tra le altre cose, lo stanziamento di 1,1 milioni di euro per l’acquisizione del cosiddetto ramo d’azienda relativo al personale appartenente alla società Euroservizi, ex partecipata della Provincia dell’Aquila.

In particolare, si tratta di 122mila euro per l’anno corrente e 488mila per le annualità 2022 e 2023.

“Si tratta di un passaggio tecnico ma sostanziale che consente di perfezionare l’acquisizione prevista dalla legge finanziaria 2020 che non sarebbe stata possibile senza queste risorse”, afferma l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris.

“In questo modo”, spiega, “è definitivamente risolta la questione dei 9 dipendenti rimasti appesi a un filo che ora saranno riassorbiti da Abruzzo Engineering”.

L’assemblea ha stanziato anche 468mila euro che consentiranno ai Dipartimenti Infrastrutture e trasporti e Agricoltura di affidare servizi tecnico-amministrativi ad Abruzzo Engineering e al Dipartimento Territorio e ambiente di ripristinare la disponibilità finanziaria per l’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e l’assetto idrogeologico.