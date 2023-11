EVADE DAI DOMICILIARI, VIENE FERMATO E SI SCOPRE CHE IN CASA AVEVA DROGA: NEI GUAI 72ENNE DI POPOLI

POPOLI – I carabinieri della Stazione di Popoli (Pescara) hanno arrestato un uomo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per evasione, scoprendo che deteneva circa 85 grammi di sostanza stupefacente presso la sua abitazione.

Era sfuggito dagli arresti domiciliari ed è stato ritrovato al supermercato, intento a fare la spesa. Accompagnato presso la sua abitazione è stato trovato anche in possesso di sostanze stupefacenti. L’evasione ha fatto scattare nuovamente le manette per un 72enne italiano, residente a Popoli, mentre per il possesso della droga è scattata una denuncia.

Nel corso del pomeriggio di ieri, un militare della Stazione Carabinieri di Popoli, libero dal servizio, ma comunque impegnato nell’ambito di una costante attività di controllo del territorio, ha notato una persona a lui nota, che sebbene fosse sottoposta al regime degli arresti domiciliari non era in casa nonostante il provvedimento a suo carico e si trovava, intento a fare la spesa, all’interno di un supermercato nel comune di Roccacasale (Aq).

Il militare, ha chiamato subito in ausilio i colleghi di pattuglia della Stazione di Popoli, e si è proceduto a a fermare la persona in questione per condurla in caserma al fine di effettuare i controlli di rito. Tenuto conto che l’uomo era noto orbitare negli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti si è deciso di procedere a perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono stati trovati nella cucina dell’abitazione del fermato circa 85 grammi di hascisc e relativo materiale per il confezionamento delle dosi. A quel punto, oltre alle manette per evasione, è scattata la denuncia per il possesso della sostanza stupefacente oltre la quantità consentita per uso personale. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la prosecuzione degli arresti domiciliari.