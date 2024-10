EVASIONE E DANNEGGIAMENTO DI UN BRACCIALETTO ELETTRONICO: STRANIERO ARRESTATO AD AVEZZANO

AVEZZANO – La Polizia di Stato ha arrestato uno straniero resosi responsabile dei reati di evasione dagli arresti domiciliari con danneggiamento del c.d. braccialetto elettronico applicato alla sua persona per evitare di essere rintracciato. Lo straniero, ospite di una struttura nella zona sud di Avezzano (L’Aquila), si era allontanato dalla stessa non facendovi rientro, pertanto i responsabili informavano subito il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano che allertava la Volante circa la necessità di rintracciare l’evaso.

Poco dopo lo stesso è STATO notato mentre saliva su un autobus diretto fuori città, pertanto è stato avvicinato e, accortosi di essere braccato dagli Agenti, ha tentato di allontanarsi ma è stato prontamente bloccato. Una volta fermato, gli operatorihanno notato che lo straniero non era più munito del braccialetto elettronico, rinvenuto poco dopo tra gli autobus parcheggiati, completamente danneggiato.

Per quanto sopra lo straniero è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per le incombenze di rito, e, per i fatti sopraesposti è stato informato il magistrato che ne ha disposto l’arresto.