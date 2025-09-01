EVENTI DANNUNZIANI A PESCARA: PRESENTAZIONE DEL TORNEO DI CALCIO UNDER 15 “SCUDETTO CUP”

PESCARA – Domani, martedì 2 settembre, alle ore 11, nella sala D’Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara è in programma la presentazione della “Scudetto Cup”, torneo di calcio under 15 al quale parteciperanno le squadre di Pescara, Napoli, Juventus, Milan, Roma e Fiorentina.

L’iniziativa è parte del programma del Festival dannunziano. All’incontro con la stampa parteciperanno: il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale Mario Quaglieri, il deputato Guerino Testa (in rappresentanza del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi), il sindaco di Pescara Carlo Masci, il sindaco di Montesilvano (Pescaea) Ottavio De Martinis e i componenti del Comitato organizzatore, Antonio Martorella, Luciano Zangirolami e Claudio Croce.