EVENTI ESTIVI L’AQUILA: OPPOSIZIONI, “COSTATI 2,1 MILIONI, DI CUI 1,8 SOLO PER LA PERDONANZA”

L’AQUILA – “Non discutano sulla qualità degli spettacoli, ma è importante far sapere ai cittadini che il cartellone estivo a L’Aquila degli eventi estivi è costato ben 2,2 milioni di euro, quasi 1,8 milioni per la Perdonanza celestiniana, di cui 1 milione messi dal Comune e 800mila euro coperti con altri fondi, come i fondi Restart e della Regione Abruzzo, di questi 650 mila euro per gli artisti e ospiti e artisti”.

Così il consigliere comunale di opposizione Giustino Masciocco, ha fatto i conti in tasca agli eventi estivi a L’Aquila, in una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche i consiglieri Anna Lucia Bonanni Lelio De Santis, Angelo Mancini, Paolo Romano ed Elisabetta Vicini.

Nelle schede consegnate in conferenza stampa risulta che i Cantieri dell’Immaginario sono costati 280 mila euro; il Cinema sotto le stelle 50 mila e 919 euro; Aspettando la Perdonanza 86.850 euro; la Perdonanza 1 milione e 753 mila e 633 euro, 964 mila e 343 euro.

“Rispetto all’anno scorso, il budget è praticamente raddoppiato, quadruplicato se si guarda alle Perdonanze degli anni passati”, ha stigmatizzato Annalucia Bonanni di Coalizione sociale.

E’ stato detto che gli artisti erano venuti per amore della città – ha aggiunto Lelio De Santis – leggendo queste cifre non sembra proprio che sia così”.

A seguire la scheda

