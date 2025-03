EVENTO “AGRICOLTURA E'” A ROMA IL 25 MARZO: L’ABRUZZO RAPPRESENTATO DALLO CHEF ZONFA

L’AQUILA – Lo chef abruzzese William Zonfa rappresenterà la Regione a Roma, martedì 25 marzo, in occasione di “Agricoltura È” evento di celebrazione dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma (25 marzo 1957), organizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal 24 al 26 marzo 2025.

Martedì 25 marzo alle ore 12, in Piazza della Repubblica a Roma, davanti al Planetario, nel padiglione Abruzzo Zonfa del Ristorante Palazzo Micheletti darà vità a un cooking show per raccontare piatti e sapori della regione verde dei Parchi alle istituzioni. Lo chef preparerà un piatto a base di “zafferano dell’Aquila dop”, prodotto del quale è ambasciatore nel mondo e “pecorino gregoriano”, prodotto di punta dell’indimenticato Gregorio Rotolo, vessillo della montagna abruzzese. “Sono orgoglioso di rappresentare l’Abruzzo in una vetrina così prestigiosa per la nostra regione”, ha detto chef William Zonfa. “Sono onorato di mostrare, attraverso il mio lavoro, l’impegno dei produttori, l’offerta di altissima qualità di materie prime e prodotti locali e di tutte le attività legate al comparto enogastronomico, che il nostro Abruzzo vanta”, conclude Zonfa.

Per l’iniziativa sarà allestito un Villaggio dal titolo “Agricoltura È”, dove associazioni di categoria, forze dell’ordine, aziende e consorzi, presenteranno iniziative relative ai temi della biodiversità, tecnologia, innovazione, sostenibilità, ricerca, salute, benessere, tradizioni con l’obiettivo di raccontare l’Agricoltura italiana ed europea ai giovani studenti Tre giorni di formazione con confronti e dialoghi con le più alte cariche dello Stato. La regione Abruzzo sarà presente con 2 aree, una espositiva a disposizione delle aziende e un’area di show cooking con la presenza di chef e operatori del settore.