PESCINA – Con il patrocinio del Comune di Pescina e di “Pescina capitale italiana della cultura”, manifestazione di cui è finalista, per la quale la Marsica e l’Abruzzo si stanno preparando, è stato accolto, sabato 11 marzo 2023, in un pomeriggio di magiche emozioni, il libro “[email protected] A tre metri dal cuore”, di Simona Ettorre, la cui presentazione è stata coordinata dalla giornalista e speaker Orietta Spera.

La pandemia e tutto ciò che ne è conseguito, la consapevolezza di un nemico invisibile e la ricerca di contatto in un periodo di tempo che ha tenuto in scacco l’Italia ed il mondo intero, con inevitabili scenari neri, “sorprese” negative (come le intollerabili violenze domestiche, finite anche male, figlie di convivenze coatte) e falsi affetti nati sul web (e lì rimasti), a corollario di un racconto di vicende e personaggi realistici seppure inventati, che parla di vita, d’amore, dolore ed inganni con garbo e che, attraverso una scrittura guizzante, scorrevole e geniale (dalla terminologia adeguata, niente affatto “verbosa”, diretta ad una larga fetta di pubblico) resterà, probabilmente, importante storica testimonianza del lockdown, egida terribile, per sempre simbolo del nefasto anno 2020, così ben descritto dall’autrice, che lo vive con angoscia e fervore, annotando sfumature e risvolti.

L’opera di Ettorre (premiata, peraltro, in Colombia, a Bogotà) contiene un doppio messaggio di speranza (e, pure per questo dovrebbe essere diffusa nelle scuole): il primo di interculturalitá (l’origine di “[email protected] A tre metri dal cuore” trova ispirazione da una lettera scritta in spagnolo) e quello a non abbattersi mai, costruendo sempre se stessi affrontando, senza reprimerli, i dolori e le insidie che la vita pone su ogni cammino. Raccomandazione: quello che leggerete non è da considerarsi un mero “manuale di sopravvivenza”, ma sicuramente, attraverso le vicende appassionanti della protagonista, può tradursi, sulla traccia indelebile del “Covid – moment”, in un piacevole mentore per le nostre esistenze. Incuriositi sicuramente, procuratevi “[email protected] A tre metri dal cuore”, di Simona Ettorre, un bel regalo per la mente in questa luminosa primavera 2023.

A Pescina, nell’Aula del Municipio, dove l’evento ha avuto luogo, erano presenti il Sindaco di Pescina, Mirko Zauri, Antonio Odorisio, Assessore al Territorio, allo Sport e all’Ambiente, il Capo di Gabinetto Fulvia Del Grosso, il Sindaco di Lecce nei Marsi Augusto Barile accompagnato dall’Assessore Erminio Gallotti, la Presidente della Pro Loco di Pescina, Carole Prosia; Roberta Cococcia, Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche, nonchè alle Attività Produttive, ha inviato i suoi saluti.

Nutrita, sul posto, la rappresentanza “locale” di amici della Cultura, costituita anche dall’Architetto Vincenzo Di Cerchio, dall’amica Maria Rita Francescone, dalla Dr.ssa Maria Paola Sforza, dalle Maestre Chiara Caroselli e Barberina Tarola e, (da Avezzano), da Maria Teresa Savina. Simona Ettorre ringrazia del sostegno, dell’affetto, del fatto di essere il “motore insostituibile ed indispensabile” della sua creatività e della sua felicità, il compagno Davide e i figli Marco e Nicole.