EVENTO FDI A PESCARA: D’ALFONSO, “IN ASL CHIETI MESSAGGIO DA VENTENNIO E OBOLO FEDELTA'”

L’AQUILA – “Negli ambienti della Asl di Chieti circola questo impegnativo messaggio. Chi è il mittente? Chi sono i destinatari? Qual è lo scopo di questa comunicazione da ventennio? Perché c’è bisogno di questo obolo di fedeltà?”

La raffica di domande arrivano dal deputato del Partito democratico, Luciano D’Alfonso, che ha inviato alle redazioni il seguente messaggio che circola nella Asl, nella vigilia dell’evento di Pescara.

Domani c’è una grande convention di Fratelli d’Italia al porto turistico di Pescara iniziale delle nove col ministro Lollobrigida seguire la russa conclude Marsiglia alle 12:30 ancora in forse la presenza della Meloni. La Verì è della stessa famiglia quindi probabile che ci sarà.

Sarebbe utile numerosa delegazione con cartelloni per tentare un avvicinamento e colloquio.

Cartelloni grandi scritti a pennarello rosso, “OSS precari ASL 2”, “Proroga contratti per continuità assistenziale”, “No alla dispersione delle professionalità”, “No proroga interinali si proroga avviso pubblico”.