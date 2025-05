EX ASILO DI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ALL’AQUILA: PARTE UN SONDAGGIO PER IMMAGINARNE IL FUTURO

L’AQUILA – In una città che da tempo soffre la carenza di spazi sociali liberi dalle logiche del commercio e realmente pensati per le giovani generazioni, si apre oggi una concreta occasione di partecipazione civica e progettazione condivisa. L’edificio dell’ex asilo comunale di viale Duca degli Abruzzi, recentemente ristrutturato e situato nel cuore del centro storico dell’Aquila, è attualmente inutilizzato, fatta eccezione del piano terra dedicato al centro anziani.

Si tratta di una struttura pubblica che potrebbe trasformarsi in un punto di riferimento per la socialità, la cultura, l’aggregazione giovanile e l’intergenerazionalità. Lo stabile confina con la sede del DSU, frequentata quotidianamente da studentesse e studenti di tutti i dipartimenti, che si recano lì anche per studiare in biblioteca. La vicinanza con il DSU rende ancora più strategica la valorizzazione dell’ex asilo, data la carenza di aule studio e spazi dedicati alla vita universitaria in centro. Per raccogliere proposte, desideri e idee da parte della cittadinanza è stato lanciato un sondaggio aperto, accessibile al seguente link: menti.com/alo5kjdz7rue.

L’iniziativa è promossa da Asilo Recombinant, una rete cittadina composta da associazioni, studenti, gruppi informali e singolə cittadinə che chiedono all’amministrazione comunale un processo di progettazione partecipata. L’obiettivo è restituire questo luogo alla comunità e fare in modo che diventi uno spazio vivo, aperto, dedicato ai giovani, alla cultura, alla formazione e all’inclusione. L’invito rivolto alla cittadinanza – in particolare alle nuove generazioni – è a immaginare insieme uno spazio accessibile, accogliente e stimolante, dove possano trovare casa iniziative artistiche, culturali, educative e sociali, gratuite e aperte alla collettività.