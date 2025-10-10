EX ASILO DI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI: COMUNE L’AQUILA EMANERA’ AVVISO PER GESTIRE ALCUNI SPAZI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila emanerà un avviso per assegnare la gestione di una parte dell’ex Asilo situato in via Duca degli Abruzzi.

Lo ha stabilito la giunta comunale che ha approvato la convenzione con l’Anci, Associazione nazionale dei Comuni Italiani, finalizzata all’attuazione del progetto “Innova-giovani, uno spazio per la creatività sociale” nell’ambito del quale è prevista l’assegnazione del primo piano dell’immobile, ristrutturato a seguito del sisma 2009, a soggetti, profit e no-profit, under 35. Costo dell’operazione 350mila euro di cui 70mila, come previsto dalla convenzione, a carico del Comune mentre la somma restante sarà messa a disposizione da Anci.

“L’obiettivo – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Politiche Giovanili, Ersilia Lancia – non è solo quello di animare uno dei luoghi recuperati e restituiti alla comunità in pieno centro storico ma anche quello di creare uno spazio-laboratorio che promuova arte e cultura attraverso iniziative artistiche realizzate e promosse da giovani under 35, creando un ponte tra le nuove generazioni. Attraverso mostre, eventi ‘live’, installazioni e performance itineranti, è possibile incrementare anche l’offerta turistica della città”.

“Ciò che immaginiamo – aggiungono sindaco e assessore – è uno spazio dedicato alla formazione, alla collaborazione e alla realizzazione di progetti sociali da parte di giovani, in particolare quelli finalizzati alla promozione turistica e culturale della città, in un contesto come quello della città dell’Aquila proiettata al 2026, anno della capitale italiana della Cultura. In questo ‘hub’ verranno ospitati workshop, laboratori creativi, sessioni di dialogo e contaminazioni, che permetteranno ai giovani di sviluppare nuove idee, produrre prototipi di servizi o iniziative turistico-culturali e metterle in pratica”.