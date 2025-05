PESCARA – “La sentenza del Consiglio di Stato che dà il via libera al protocollo d’intesa siglato dalla Regione con l’Università D’Annunzio e altri partners nel marzo 2022, per il recupero e il riutilizzo dell’area ex Cofa, ci riempie di soddisfazione. Adesso auspico che si possa procedere velocemente allo sblocco dei fondi, oltre 18 milioni di euro, per realizzare un intervento a servizio dell’ateneo, al quale la Regione ha dato molta importanza, mettendo a disposizione l’area di sua proprietà gratuitamente per un periodo di 50 anni. Oltre al valore del recupero e del riutilizzo di un’area dismessa, con questo progetto portiamo avanti un percorso di ricerca e innovazione che potrà garantire ai giovani abruzzesi, e a chi vorrà venire in Abruzzo, di poter trovare un terreno fertile per la propria crescita professionale nel nostro territorio”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

EX COFA PESCARA: MARSILIO, “SODDISFATTO PER IL VIA LIBERA DAL CONSIGLIO DI STATO” PESCARA - "La sentenza del Consiglio di Stato che dà il via libera al protocollo d'intesa siglato dalla Regione con l'Università D'Annunzio e altri ...